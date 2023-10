Carro é danificado e celular é furtado em cachoeira

Polo foi danificado por desconhecidos: vítima estava em uma cachoeira - Crédito: Maycon Maximino

Um caso de dano e furto aconteceram na tarde desta quarta-feira, 11, em uma fazenda na estrada municipal Guilherme Scatena. Um homem de 25 anos e uma amiga de 22 anos foram até uma cachoeira de divertirem.

Em dado momento perceberam que cinco desconhecidos estavam nas proximidades e em minutos deixaram o local. Passado um tempo, o casal disse ter ouvido um estouro, mas ficaram na cachoeira.

Quando ambos retornaram ao Polo do rapaz de 25 anos, notaram que o vidro do lado do motorista estaria estilhaçado e o porta-luvas todo revirado. Ele deu falta do seu celular e de documentos pessoais. O caso foi registrado na CPJ.

