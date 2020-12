Carro é atingido por moto ao sair de ré de estacionamento

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrado na rua George Ptak, no Jardim São Paulo.

De acordo com o condutor da Honda C 450, ele transitava pela via quando, entre as ruas Doutor Davi Pedro Cassinelli e Ernesto Gonçalves Rosa Junior, colidiu contra a lateral direita de um Gol que saiu repentimente, de ré, de um estacionamento.

Com o impacto o motociclista caiu e sofreu ferimentos no joelho e nos cotovelos, sendo socorrido por meios próprio à Santa Casa.

