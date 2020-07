Crédito: Luciano Lopes

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro deixou um jovem de 21 anos ferido nesta noite de quarta-feira (29), no Centro.

O jovem conduzia uma CB 300 vermelha pela avenida São Carlos e no cruzamento com a São Sebastião, o semáforo fechou e o Space Fox que estava à sua frente freou, mas ele não conseguiu brecar a tempo e chocou-se contra a traseira do carro.

Ele sofreu uma fratura na perna e foi socorrido pelo Samu, até a Santa Casa.

