Carro dublê é apreendido no Jardim Gonzaga

Crédito: Luciano Lopes

Uma carro dublê foi apreendido nesta noite de quarta-feira (27), no Jardim Gonzaga.

Policiais do BAEP estavam em patrulhamento pelo Jardim Cruzeiro do Sul quando depararam-se com um Ford Fusion preto, cujo condutor demonstrou nervosismo com a aproximação da polícia e tentou despistá-los, mas foi acompanhado até o Jardim Gonzaga, onde foi abordado.

Em vistoria ao veículo, os policiais perceberam que ele apresentava algumas características diferentes do modelo e através de uma busca mais minuciosa, constataram que era um carro dublê.

O proprietário alegou que comprou o carro no grupo de vendas OLX e que desconhecia as irregularidades.

Diante dos fatos o carro foi apreendido e seus três ocupantes foram detidos, sendo encaminhados ao plantão policial, onde ficaram à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também