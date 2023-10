Carro dublê é apreendido na Washington Luiz, em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Um veículo dublê foi apreendido nesta noite de sábado (14), no Km 245 + 900 metros da Rodovia Washington Luiz (SP-310), em Ibaté.

A Polícia Militar Rodoviária recebeu a informação que uma Saveiro branca, com determinadas características, seria dublê e estaria transitando pela rodovia.

A Saveiro foi localizada e abordada e os policiais verificaram que ela estava com a numeração do chassi raspada, mas através do módulo foi possível identificar o veículo, constatando que ele estava com queixa de furto na cidade de São Carlos, em 28/04/2023.

O veículo era ocupado por dois jovens de 24 anos, da cidade de Matão, que alegaram não saber que o carro era dublê e o condutor disse que o comprou na cidade de Guaratinguetá, por R$ 55.000,00.

A dupla foi detida e conduzida ao plantão policial, ficando à disposição da Justiça e o carro foi apreendido.

