Carro derruba poste após colisão na região do Swiss Park

Um carro derrubou um poste na madrugada deste domingo (9) em uma avenida atrás do condomínio Swiss Park. O local conhecido como “pico” é frequentado por jovens aos finais de semana.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada no local e não encontrou o condutor do carro, apenas a passageira que estava no banco traseira. Ela foi socorrida e encaminhada até a Santa Casa com uma lesão na perna.

O carro foi apreendido e encaminhado até o pátio municipal.

A CPFL foi acionada para realizar a substituição do poste. Devido ao acidente, a energia nos bairros da região ficou comprometida.

