Carro com placa trocada é apreendido pela GM

Crédito: Marco Lúcio

Um carro foi apreendido pela GM nesta madrugada de sábado (11), na região do CDHU.

Os guardas municipais estavam efetuando abordagens próximo ao CDHU e ao consultarem o emplacamento de um Corsa azul que passava pelo bloqueio, verificaram que a placa dianteira era de uma Fiorino branca 1998 de São Carlos, mas nenhum dos dois veículos estava com queixa de furto ou roubo.

Eles pediram para ver a carteira de habilitação do condutor de 40 anos, mas ele disse que a mesma estava cassada e ao ser indagado pela reportagem sobre o veículo, relatou que o havia comprado por R$ 2.000,00 há cerca de seis meses na Feira do Rolo e que já sabia que não conseguiria fazer documento pois o recibo estava assinado no nome do proprietário anterior ao que lhe vendeu o carro, mas não conseguiram localizar essa pessoa, então não era possível fazer a transferência ou licenciamento.

O veículo foi apresentado no plantão policial e posteriormente recolhido ao pátio municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também