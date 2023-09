Carro com placa clonada é apreendido pela GM em São Carlos

Peugeot foi apreendido e recolhido ao pátio municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um Peugeot, com placa clonada, foi apreendido por Guardas Municipais por volta das 19h30 desta terça-feira, 12, no cruzamento das ruas Allan Kardec com a Guadalajara, no Jardim Cruzeiro do Sul. O veículo era dirigido por um homem de 48 anos.

Segundo consta em boletim de ocorrência registrado na CPJ, no dia 31 de agosto a proprietária do veículo teria entrado em contato com a corporação em São Carlos e dando ciência que seu carro teria sido clonado e que estaria transitando na cidade. Informou que fez ainda um primeiro BO na Polícia Civil na cidade onde reside, São José dos Campos.

Com as informações, a placa do Peugeot foi adicionada nas câmeras de monitoramento da Guarda Municipal e nesta terça, ele teria passado pela Praça Itália.

O alerta foi acionado e informações passadas para as viaturas que iniciaram diligências e localizaram o veículo no Jardim Cruzeiro do Sul. Após a abordagem, o motorista foi indagado e teria dito que adquiriu o veículo de um desconhecido e deu outro carro na troca. Afirmou ainda que estaria pagando parcelado a suposta diferença. Após as deliberações de praxe, o Peugeot foi recolhido ao pátio municipal.

Leia Também