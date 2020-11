Carro colide em caminhão na rodovia Washington Luís

Crédito: Maicon Ernesto

Um carro e um caminhão se envolveram em um acidente na manhã desta quinta-feira, 26, no km 230 (sentido interior/capital) da rodovia Washington Luís (SP-310). Ninguém ficou ferido.

Por motivos a serem apurados, o motorista de um Fiesta preto colidiu na lateral de um Mercedes-Benz azul, de São Carlos. Sem controle, o carro rodou na pista e se imobilizou no canteiro central da rodovia.

Segundo o motorista do caminhão por sorte nada mais grave aconteceu, já que as chances do Fiesta capotar eram imensas.

Unidade Resgate da concessionária que administra a rodovia e a Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência e orientaram demais motoristas que faziam uso da rodovia no momento do acidente.

