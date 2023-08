Carro capota na rodovia Washington Luís em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta sexta-feira (4), um veículo capotou no quilômetro 243 da Rodovia Washington Luís, na região do Santa Felícia, em São Carlos. De acordo com informações, o condutor do veículo teria perdido o controle da direção, resultando no capotamento, porém as causas do acidente ainda são desconhecidas.

A Polícia Rodoviária foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência. Felizmente, não houve relatos de feridos.

