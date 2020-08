Carro capota na rodovia Washington Luís e mãe e filho ficam feridos

Crédito: Maycon Maximino

Mãe e filho sofreram ferimentos na manhã desta sexta-feira, 28, vítimas de um capotamento no km 235 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital. Indícios dão conta que um caminhoneiro teria responsabilidade no acidente.

O São Carlos Agora apurou que a motorista R.P., 40 anos, acompanhada do seu filho de 10 anos, saiu de São José do Rio Preto e seguia para sua residência, em São Bernardo do Campo quando optou por parar em um posto de combustíveis às margens da rodovia.

Após alguns minutos, retornou para a pista de rolamento, quando segundo ela, um caminhão estaria colado na traseira do seu carro e por vários metros se sentiu pressionada ao volante e no km 235, o caminhoneiro não conseguiu frear e ocorreu a colisão traseira.

R.P. disse que perdeu o controle do carro e rodou na pista. Em seguida colidiu em uma defensa de concreto que dividi as pistas e capotou.

Ela e o filho, com ferimentos, foram socorridos pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia e encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também