Carro capota na Miguel Petroni

Crédito: Maycon Maximino

Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (21), na avenida Miguel Petroni, no bairro Santa Felícia. O motorista de 31 anos sofreu ferimentos.

Segundo informações obtidas no local, o condutor do Gol seguia no sentido centro/bairro, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle na rotatória da antiga ADPM, colidiu em uma árvore, em uma cerca e capotou em seguida. Ele foi retirado do veículo pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e chegou a sofrer uma convulsão.

Segundo o ex-cunhado, pouco antes, o condutor do carro esteve na casa da irmã, onde houve uma discussão.

O motorista que estava sozinho no carro foi encaminhado até a Santa Casa reclamando de dores pelo corpo.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal interditaram a rua e tomaram as medidas necessárias.

