Carro capota na estrada do Zavaglia

Veículo capotado na estrada que liga o Botafogo ao Zavaglia - Crédito: Maycon Maximino

Um carro capotou na tarde desta terça-feira (24), na estrada vicinal Manoel Nunes, que liga o Jardim Botafogo ao Zavaglia.

Segundo apurado pela reportagem, o motorista do Kia Sorento seguia no sentido Zavaglia, quando foi surpreendido por um ciclista que entrou na frente do carro. Para não atropelá-lo, ele freou bruscamente. Desgovernado, o carro colidiu em um barranco e em seguida capotou.

O motorista e o passageiro não sofreram ferimentos.

Equipes da PM e Guarda Municipal estiveram no local e registraram o fato.

