Um carro caiu dentro de um córrego no final da noite desta sexta-feira (11), nas imediações do campus 1 da USP.

Segundo informações obtidas pelo local, o proprietário deixou o veículo Gol estacionado nas imediações, quando provavelmente uma falha no freio de mão fez o veículo se movimentar pela via e cair no córrego.

O automóvel foi retirado com o auxílio de um guincho.

