Carro cai em bueiro e fica parcialmente submerso durante chuva no início da manhã em São Carlos

Veículo foi retirado de um bueiro com a ajuda do Corpo de Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

A forte chuva que caiu no início da manhã desta quinta-feira, 15, em São Carlos, causou um grande susto em uma motorista. Ela dirigia seu veículo pela Avenida Araraquara e ao tentar entrar na rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital – ao tentar desviar do local que estaria alagado, não percebeu e caiu em um bueiro.

O carro chegou a ficar submerso com a motorista em seu interior. A unidade resgate da concessionária que administra a rodovia e um auto bomba do Corpo de Bombeiros foram ao local e com o auxílio de um guincho, o veículo foi retirado do bueiro e apesar do susto, a motorista seguiu viagem.

Leia Também