Carro bate em parede de oficina no Cidade Aracy

Crédito: Luciano Lopes

Nesta manhã de sábado (09), um veículo ocupado por três pessoas colidiu contra a parede de uma oficina localizada no Cidade Aracy.

O Fiat Prêmio vermelho seguia pela rua José Antônio Migliato e ao fazer a curva para entrar na Vicente de Laurito, bateram contra a parede do estabelecimento.

O condutor do veículo foi embora do local e um dos outros ocupantes disse que eles estavam justamente indo até a oficina para reclamar sobre um conserto que havia sido feito no freio do carro e que não ficou bom.

O Samu foi acionado e esteve no local, porém os ocupantes do veículo recusaram o atendimento e comemoraram por ter conseguido desviar do poste.

