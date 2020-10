Carro bate em árvore após ser atingido por moto na região central

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou uma mulher de 30 anos ferida, nesta noite de sábado (24), na região central de São Carlos.

Segundo informações, um motoboy transitava pela rua Orlando Damiano quando tentou frear no cruzamento com a Rui Barbosa, em cima de onde está pintada a palavra "pare" no asfalto e a moto derrapou, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo, colidindo contra a lateral do carro. Ao ser atingido, o motorista do carro também perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore.

Com o impacto a passageira do carro ficou sentido fortes dores e foi socorrida pelo Samu, que a encaminhou à Santa Casa.

