Carro avança sinal de pare e deixa motociclista ferida no Centro

Crédito: Maycon Maximino

A colisão entre carro e moto deixou uma mulher de 42 anos ferida no começo da tarde desta terça-feira no Centro. O carro teria ultrapassado o pare no cruzamento das ruas Bento Carlos e Aquidaban.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada até a Santa Casa com escoriações.

Agentes de trânsito da prefeitura municipal foram acionados para sinalizar o local da colisão.

