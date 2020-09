Carro avança pare e é atingido por moto na rua Larga

Crédito: Maycon Maximino

Mais um acidente de trânsito envolvendo carro e moto foi registrado na tarde desta terça-feira (15). Desta vez um jovem de 24 anos ficou ferido.

Segundo informações obtidas no local, o motorista do HB20 seguia pela avenida Doutor Teixeira de Barros sentido Praça Itália e no cruzamento com a rua Cândido Padim avançou o sinal de pare. O motociclista que vinha pela preferencial acabou batendo na lateral do carro.

O motociclista levou a pior e precisou ser socorrido pelo Samu. Ele foi encaminhado até a Santa Casa reclamando de dores pelo corpo e escoriações.

Policiais militares da ROCAM estiveram no local sinalizando o trânsito.

