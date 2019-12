Carro atinge motociclista e foge sem prestar socorro no Cruzeiro do Sul

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um veículo, ainda não identificado, atingiu uma motociclista por volta das 18h desta terça-feira (24) no bairro Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações preliminares, a mulher estava seguindo pela Avenida República do Líbano com uma Suzuki Yes quando, na esquina com a rua Professor Felipe Beltrame, um veículo a tingiu.

A vítima disse aos socorristas que o veículo estava com várias pessoas bêbadas e, após atingi-la, o carrou seguiu sentido o Jardim Gonzaga, sem prestar socorro. Ela não identificou o veículo.

A mulher sofreu uma fratura exposta no tornozelo e foi socorrida pela USA.

