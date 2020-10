Carro atinge ciclista no Jardim Ipanema

07 Out 2020 - 21h28

Crédito: Luciano Lopes

Um jovem ciclista ficou ferido após ser vítima de atropelamento nesta noite de quarta-feira (07), no Jardim Ipanema.

Um Celta prata transitava pela rua Ricardo de Assis Ferreira e no cruzamento com a Renato Talarico Lima Pereira não viu o ciclista que transitava com uma bicicleta motorizada e o atingiu.

Com a colisão o jovem foi ao solo, sofrendo uma fratura na perna e sendo socorrido pelo Samu até a Santa Casa.

