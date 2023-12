Carro atinge a traseira de caminhão na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Veículo ficou com a parte frontal destruída após o acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolveu um carro e um caminhão nesta sexta-feira, 8, no km 225 (sentido interior/capital) da rodovia Washington Luís (SP-310).

O trânsito estava lento no momento da colisão, devido às obras que são realizadas na pista de rolamento. Por motivos ignorados, o motorista do carro não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do caminhão.

Ninguém ficou ferido e os dois veículos tiveram danos materiais. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

