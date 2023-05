Carro arrebenta poste em rotatória de acesso a São Carlos

SIGA O SCA NO

Com a pancada, carro arrebentou o poste de fiação elétrica - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em duas pessoas com ferimentos leves na manhã desta segunda-feira, 15, em uma rotatória que dá acesso a São Carlos (sentido rodovia Washington Luís – SP-310/Jardim Santa Felícia).

Um casal estava no interior do veículo e o motorista salientou que teria tido um mal súbito. Perdeu o controle da direção e o carro chocou com violência contra um poste de fiação elétrica, arrebentando-o. A fiação ficou próxima ao solo.

O motorista salientou ainda que ambos estariam a caminho da UPA Santa Felícia. A unidade de suporte avançado da concessionária que administra a rodovia atendeu a ocorrência e atendeu o casal, que acabou por dispensar o atendimento médico.

