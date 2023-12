Carreta desgovernada atravessa a rodovia Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Por pouco uma tragédia não é registrada na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, quando uma carreta atravessou a pista. Por sorte nenhum veículo foi atingido.

Segundo informações, o motorista seguia no sentido interior/capital, quando no quilômetro 222, próximo ao Posto Castelo, por razões desconhecidas, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e foi parar do outro lado da pista. No trajeto a carroceria acabou sendo danificada e parte da carga de açúcar caiu sobre a pista. Ninguém se feriu.

