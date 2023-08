Carga de papel sulfite roubada em MG é encontrada pela PM em barracão no Jardim Novo Horizonte

SIGA O SCA NO

Material encontrado em barracão tinha queixa de roubo e estelionato - Crédito: Maycon Maximino

Uma carga de papel sulfite roubada ontem (13) no Estado de Minas Gerais foi recuperada pela Polícia Militar de São Carlos, na tarde desta segunda-feira (14). O material estava escondido dentro de um barracão, na rua José Galdino Ramos, Jardim Novo Horizonte.

A PM recebeu informações do sistema de rastreamento que a carga estava escondida no local. Nas proximidades um idoso que cuida de alguns barracões no mesmo local alegou não saber da procedência dos produtos, porém conhecia o responsável pelo imóvel.

Dentro do barracão os policiais encontraram 960 caixas de papel A4, 243 caixas de talheres de plástico também roubados, 247 caixas de móveis desmontados avaliados em R$ 100 mil e 160 caixas de aromatizantes artificiais, ambas as cargas fruto de estelionato.

O local passou por perícia e a ocorrência será apresentada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) que vai tentar localizar o responsável pelo barracão.

Leia Também