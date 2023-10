Capotamento mata duas pessoas na Washington Luís

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 10h27 Por Da redação

Palio capotou na Washington Luís; três pessoas morreram - Crédito: Fala Matão

Duas pessoas morreram após um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (2), na rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Matão/SP.

O acidente ocorreu no quilômetro 298, pista interior/capital. Segundo informações, um Fiat/Palio com placas de Tangará da Serra/MT, saiu da pista e ao retornar colidiu contra uma valeta de concreto, capotando em seguida.

Dentro do carro estava o motorista e mais quatro pessoas. Uma mulher morreu no local e um homem entrou em óbito a caminho do hospital Carlos Fernando Malzoni, em Matão.

Os feridos estão sendo atendidos neste momento. As identidades das vítimas não foram reveladas.

Segundo a concessionária Econoroeste, uma faixa da rodovia precisou ser interditada, contudo, o fluxo segue normalmente.

