Capotamento deixa cinco pessoas feridas na SP-215

Crédito: Maycon Maximino

Quatro mulheres e uma criança da mesma família ficaram feridas em um capotamento, nesta noite de sábado (18), na Rodovia Deputado Vicente Botta (SP-215).

De acordo com informações, a condutora seguia com o veículo no sentido São Carlos - Descalvado e ao entrar em uma estrada de terra se perdeu, e acabou capotando.

A motorista de 31 anos e sua irmã, de 25 anos, que estava na frente, ficaram feridas com maior gravidade e foram socorridas pela Unidade de Resgate dos Bombeiros, sendo encaminhadas à Santa Casa, conscientes.

Já a outra irmã, a mãe e o filho de 3 anos da condutora, sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU, que os encaminhou à Santa Casa.

