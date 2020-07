Canil da GM encontra drogas escondidas ao pé de uma árvore no São Carlos 5

Crédito: Divulgação

A equipe do Canil da Guarda Municipal fez uma apreensão de drogas neste domingo (12), no São Carlos 5 (região do Santa Felícia).

A guarnição estava em patrulhamento pelo bairro quando avistou quatro homens em atitude suspeita e fez uma abordagem, mas não encontrou nada ilícito com eles e os liberou.

Depois disso os GMs efetuaram uma busca pelo local e a cadela Naja encontrou, ao pé de uma árvore, escondidos entre pedras e entulhos, 24 pedras de crack, 3 pinos de cocaína e 3 porções de maconha.

Diante dos fatos as drogas foram apreendidas e apresentadas no plantão policial.

Ninguém foi detido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também