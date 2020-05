Canil da GM detém jovem com celular suspeito

Crédito: Divulgação

Um jovem foi detido com um celular de origem suspeita nesta sexta-feira (22), na rua José Quatrocchi, no São Carlos V.

Durante a tarde, o canil da Guarda Municipal realizava um patrulhamento pela região quando avistou três indivíduos em atitude suspeita e os abordou.

Apenas com um deles foi encontrado um celular que ao ser pesquisado constou estar com impedimento na Secretaria de Segurança Pública. Ao ser questionado sobre o fato, ele disse ter comprado o aparelho na Feira do Rolo, mas posteriormente, ao ser indagado sobre passagens pela polícia, confessou ter três homicídios quando era menor.

Não tendo como confirmar o impedimento do celular e nem os homicídios, a guarnição encaminhou o suspeito ao plantão policial, para averiguação, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

