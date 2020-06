Campeonato de futebol é paralisado durante Operação Saturação em Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

Uma Força Tarefa composta pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Departamento de Fiscalização realizou uma operação saturação nesta manhã de domingo (28), nos Distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, para verificar o cumprimento do Plano São Paulo.

As equipes efetuaram patrulhamento pelas vias dos distritos para verificar se estavam sendo cumpridas as restrições de funcionamento dos comércios e para controle do isolamento social.

No Distrito de Santa Eudóxia estava sendo realizado um campeonato de futebol que foi paralisado pela Força Tarefa .

Nos demais locais e comércios nenhuma irregularidade foi constatada.

