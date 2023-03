Caminhonete roubada em Monte Alto é abandonada em São Carlos

SIGA O SCA NO

Hilux abandonada no Hikare foi roubada em Monte Alto - Crédito: Divulgação

Denúncias anônimas levaram policiais militares a recuperar na madrugada desta quinta-feira, 16, uma Hilux produto de roubo ocorrido no dia 14 de março, terça-feira, na cidade de Monte Alto. O veículo estava em estado de abandono na rua Ernestino Block, no Jardim Hikare.

A caminhonete preta estava em estado de abandono e no local após pesquisa, a placa que ela ostentava pertencia a um HB20. Já pelo número do chassi constatou-se que a placa do veículo seria outra e produto de roubo.

O proprietário foi alertado e informou que estaria em São Carlos durante a manhã. A caminhonete foi encaminhada à CPJ e em seguida ao pátio municipal.

