Uma caminhonete Amarok, branca, 2012, que havia sido roubada, foi localizada neste sábado (25), no Jardim Cruzeiro do Sul.

O roubo aconteceu no dia anterior, no Jardim Monte Carlo, quando três bandidos armados renderam mãe e filha, que estavam no veículo, e o levaram.

Hoje, a Amarok foi encontrada abandonada em uma mata, atrás da antiga rádio Clube, sendo apresentada no plantão policial e devolvida ao proprietário.

Ninguém foi detido.

