Caminhonete não respeita sinalização, provoca acidente e motorista foge sem prestar socorro

Crédito: Maycon Maximino

O motorista de uma caminhonete (marca e placas não anotadas) teria sido o responsável por um acidente no início da tarde desta sexta-feira, 11, e que resultou em uma pessoa ferida no centro de São Carlos.

O São Carlos Agora apurou no local do acidente que um motoboy de 21 anos transitava pela rua Conde do Pinhal e no cruzamento com a rua Aquidaban teria sido fechado pela caminhonete, cujo motorista não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

Ao tentar evitar a colisão, fez uma manobra brusca e acabou acertando a traseira de um Prisma. Consequentemente foi ao solo e com escoriações pelo corpo, socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

