Caminhonete furtada em Ibaté é localizada em São Carlos

Caminhonete estava abandonada e intacta no CDHU - Crédito: Maycon Maximino

Uma caminhonete furtada na noite desta quarta-feira, 25, na rua José Glaciano, no Jardim Popular, em Ibaté, foi localizada abandonada na manhã desta quinta-feira, 26, no bloco 2, no CDHU, em São Carlos.

Policiais militares sabedores da ocorrência e com as características do veículo, estavam em patrulhamento quando avistaram a caminhonete aberta e intacta.

O proprietário foi contatado e veio a São Carlos para reaver o veículo. Ao São Carlos Agora informou que o carro era usado para o trabalho pessoal.

