Caminhonete furtada em Matão é recuperada pela GM

Toro recuperada pela GM foi furtada em Matão - Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, Guardas Municipais recuperaram na noite desta quinta-feira, 7, um Fiat Toro produto de furto. O veículo foi abandonado na rua João Stella, no Residencial Romeu Tortorelli.

As informações iniciais obtidas pela GM é que a caminhonete estaria estacionada desde a quarta-feira no local e o denunciante achou estranho. Os guardas, após pesquisa, constataram inicialmente que o emplacamento do veículo seria de uma EcoSport, de Botucatu. Diante do fato, a Toro foi recolhida à CPJ onde foi feita nova busca e constatou ser o veículo produto de furto ocorrido em Matão.

Em contato com o proprietário, ele informou que estaria viajando e que um vizinho entrou em contato informando que sua residência tinha sido furtada e que os ladrões havia levado diversos produtos e seu veículo, que acabou recolhido ao pátio municipal.

