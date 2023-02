Caminhonete furtada é localizada após colisão próximo a UFSCar

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma caminhonete Ford Ranger, branca, que havia sido furtada, foi recuperada na tarde deste sábado (18).

Após ser irradiado, via COPOM, que o veículo com queixa de furto estaria transitando pela Rodovia Washington Luiz (SP-310), no sentido interior - capital, e que teria passado em frente ao posto Nossa Senhora de Fátima, em Ibaté, uma equipe da Polícia Militar deslocou-se até a rodovia e iniciou um patrulhamento na tentativa de localizá-lo.

Pouco depois, os policiais visualizaram uma caminhonete transitando em alta velocidade, com as mesmas características citadas, porém com outra placa e iniciaram um acompanhamento até a alça de acesso da UFSCar, onde a Ranger bateu contra um poste.

Após a colisão o motorista continuou com a fuga pela rodovia, mas colidiu de novo, só que desta vez, contra o guard rail. Desta vez ele abandonou o veículo e fugiu a pé, embrenhando-se na mata e não foi mais localizado.

A caminhonete era realmente a que havia sido furtada em Ibaté, na última quinta-feira (16), mas estava com placas de uma Hilux, sobre a qual não havia nenhuma queixa. Ela foi apresentada no CPJ e devolvida ao proprietário.

