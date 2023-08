Caminhonete com suspeita de ser dublê é apreendida pela PM em São Carlos

Caminhonete foi apreendida pela PM - Crédito: Divulgação

Policiais militares da RPM (Rádio Patrulhamento com motos) apreenderam na noite desta segunda-feira (7) uma caminhonete Ford/Ranger com suspeita de ser clonada.

Os PMs já tinham informações que o dono da verdadeira picape que reside na cidade de Fernandópolis/SP estaria recebendo várias multas em São Carlos, mas o veículo nunca esteve na cidade.

Em patrulhamento pela rua Cidade de Milão, Vila Prado, os PMs se depararam com a caminhonete estacionada defronte a um lava-rápido, aberta e com as chaves no contato. No interior estava o número de telefone de uma pessoa, a qual os policiais entraram em contato e foram informados que o veículo havia entrado em uma negociação com uma lancha em uma cidade no Paraná, porém ex-dono teria demorado muito para fornecer o recibo de compra e venda e que o negócio estaria sendo desfeito e a caminhonete seria levada de volta ao estado de origem. Disse ainda que desconhecia qualquer irregularidade referente ao veículo.

Dentro da picape os policiais ainda encontraram um documento CRLV com informações desconexas.

O veículo foi apresentado no plantão policial e apreendido para ser periciado.

