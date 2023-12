Caminhonete capota na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma caminhonete GM/S10 com placas de Sumaré/SP capotou na tarde desta segunda-feira (18), na rodovia Washington Luís, em São Carlos.

A reportagem do SCA esteve no local e apurou que a motorista seguia no sentido capital/interior e no quilômetro 241, próximo ao trevo do Jardim Embaré, houve um problema no pneu traseiro. Ela perdeu o controle da direção e o veículo foi em direção ao canteiro central, onde capotou.

Além da motorista, dentro da picape havia um ganso, porém ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros e a concessionária Econoroeste atenderam a ocorrência.

