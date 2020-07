Caminhonete acerta ciclista em avenida na região do Residencial Damha

Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 68 anos foi vítima de atropelamento na manhã desta terça-feira, 21, em uma das avenidas que interligam os residenciais Damha, em São Carlos.

A vítima estava em sua bike e transitava por uma faixa específica, quando ocorreu o acidente.

O ciclista foi ao solo e com ferimentos no rosto, recusou atendimento do Samu. Já o motorista da caminhonete, responsável pelo atropelamento, pegou a bike e o ciclista e o levou até sua casa.

