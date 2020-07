Caminhoneiro não respeita o “pare”, avança e atinge motociclista

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito marcou o início da manhã desta sexta-feira, 17, no centro de São Carlos.

Uma motociclista de 27 anos transitava pela Avenida Comendador Alfredo Maffei e no cruzamento com a rua Rui Barbosa atingiu a traseira de um caminhão-baú, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Por pouco a vítima não é atingida pelo pneu do veículo.

Mesmo ferida, foi andando até a calçada onde esperou o socorro do Samu e com dores pelo corpo foi encaminhada até à Santa Casa para atendimento médico.

