Caminhoneiro morre prensado nas ferragens após acidente na Washington Luís, em São Carlos

O motorista de um caminhão morreu no final da noite desta quinta-feira (26) após um acidente na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, o condutor do caminhão bitrem carregado com açúcar seguia no sentido interior/capital, quando no quilômetro 226, no local conhecido como “Descida da Liquigas” sentiu um forte impacto na traseira do seu veículo. Ele ainda trafegou por cerca de 100 metros até conseguir parar. Ao verificar, encontrou outro caminhão batido na traseira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve muito trabalho para retirar o motorista do caminhão baú das ferragens, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O motorista do bitrem não se feriu.

Funcionários da concessionária Eixo-SP e Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local da ocorrência.

