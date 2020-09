Caminhoneiro morre após tanque de caminhão estourar, em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 55 anos faleceu na noite deste sábado (05), em um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia Washington Luiz (SP-310), em Ibaté.

De acordo com informações, Homero Carlos Pedrozo estacionou seu Volvo no local, pedindo ajuda ao borracheiro que trabalha no local, pois o tanque sobressalente de diesel, que fica na lateral do caminhão, estava com problemas.

Enquanto eles tentavam resolver o problema, o tanque explodiu, ferindo os dois.

O borracheiro foi socorrido à Santa Casa de Ibaté e o caminhoneiro à Santa Casa de São Carlos, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O corpo foi encaminhado ao IML.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também