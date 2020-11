Caminhoneiro fica em estado grave após bater em árvore na Washington Luiz

Crédito: Luciano Lopes

Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após colidir o caminhão que conduzia, contra uma árvore, na rodovia Washington Luiz (SP-310).

Ele seguia com o caminhão carregado de peixes, no sentido interior - capital, quando, no Km 243, próximo ao posto Nossa Senhora de Fátima, perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore.

A vítima foi socorrida em estado grave, pela concessionária que administra a rodovia.

A Polícia Militar esteve no local, atendendo a ocorrência e tentando identificar o caminhão, que teve as placas danificadas no acidente, tornando-se difícil até mesmo saber qual a cidade de origem.

Mais informações, em breve, no SCA.

