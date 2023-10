Caminhoneiro danifica caminhão da EIXO-SP e acaba preso em flagrante em São Carlos; veja o vídeo

Crédito: reprodução

Um caminhoneiro de 28 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (17) após danificar com um facão um veículo da concessionária Eixo-SP, que estava estacionado ao lado da balança, na rodovia Washington Luís (SP-310). A ação do acusado foi filmada através de um celular.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, policiais militares foram acionados pelo Centro de Controle Operacional (CCO), informando que o condutor da carreta transitava pela rodovia sentido capital/interior, quando teria desviado da balança no quilômetro 209, parando poucos metros a frente e retornando em marcha à ré, para realizar a pesagem, que não se concretizou. Em seguida desceu do veículo portando um facão e danificou as lanternas e retrovisor do caminhão da Eixo-SP que estava estacionado. Não satisfeito, ainda quebrou um notebook que estava na bancada e deixou o local levando um aparelho celular de um dos funcionários.

A Polícia Rodoviária conseguiu abordar a carreta no km240. Após ser abordado, o motorista informou que o celular do funcionário ele pegou em um momento de raiva e jogou na rodovia, informando que nele havia filmagem do caminhão, não tendo a intenção de subtrai-lo.

Na delegacia, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público e como não pagou fiança estipulada em R$ 2,5 mil, que não foi pagada e ele acabou sendo recolhido ao Centro de Triagem. O facão utilizado para causar os danos foi apreendido.

