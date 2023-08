Caminhão sem freio causa acidente no centro de São Carlos

Caminhão atingiu em cheio a traseira de um dos carros e chegou a ficar encavalado - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de grandes proporções marcou a manhã desta quinta-feira, 24, o centro de São Carlos. Um caminhão sem freio atingiu três veículos e uma mulher ficou ferida.

Segundo apurado, o motorista do caminhão disse que transitava pela rua Episcopal e na região da Catedral, teria perdido o freio. O veículo ganhou velocidade e desgovernado, no cruzamento com a rua Jesuíno de Arruda, atingiu um Siena e uma Tracker.

O caminhão continuou em movimento e no cruzamento com a Avenida Comendador Alfredo Maffei atingiu um Peugeot que, por sua vez, atingiu a traseira de um Gol. Uma mulher que estava neste último veículo, com dores no pescoço, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Devido às múltiplas colisões, o trânsito ficou lento, já que cinco veículos ficaram danificados, todos de grande monta. Agêntes de trânsito e policiais militares atenderam a ocorrência.

