Caminhão roubado em Santa Rita do Passa Quatro é localizado na SP-215

Crédito: Luciano Lopes

Um caminhão que foi levado em um assalto em Santa Rita do Passa Quatro foi recuperado nesta noite de quarta-feira (08) na rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), entre São Carlos e Ribeirão Bonito.

O caminhoneiro foi com o Mercedes branco de Franca até Guararema, onde carregou com venenos agrícolas que levaria para a Bahia, porém no caminho, em Santa Rita do Passa Quatro, foi rendido por bandidos que levaram o veículo com a carga e o deixaram lá.

Agora a noite o caminhão, sem a carga, foi encontrado abandonado às margens da rodovia, sendo apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário.

