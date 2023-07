Caminhão roubado em Pradópolis é localizado em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Um caminhão que havia sido roubado da prefeitura da cidade de Pradópolis, SP, foi recuperado na noite de sexta-feira (14), em São Carlos.

Após a GM receber uma denúncia de que havia um caminhão roubado, estacionado em um hotel, na Rua General Osório, no Centro, equipes foram averiguar e fizeram contato com o proprietário do hotel, que permitiu a entrada deles.

Ao pesquisar a placa do caminhão, não havia nenhuma queixa, pois ele ostentava placas de outro veículo, então os guardas consultaram a numeração do chassi, que indicou que ele estava com queixa de roubo.

O caminhão foi apresentado no CPJ, onde o prefeito de Pradópolis compareceu para retirá-lo.

Ninguém foi detido.

Leia Também