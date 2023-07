Caminhão roubado é encontrado pela GCM no estacionamento de hotel no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação/GM

A Guarda Municipal recuperou na noite desta sexta-feira (14) um caminhão com queixa de roubo que estava no estacionamento de um hotel, no Centro de São Carlos.

Após denúncia anônima a equipe foi até o local que fica na rua General Osório e encontrou o caminhão basculante que estava com as placas de outro caminhão. Pesquisado o chassi, constou que o veículo pertencia a Prefeitura Municipal de Pradópolis e havia sido roubado. Ninguém foi detido.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde compareceu o prefeito da cidade que retirou o caminhão.

