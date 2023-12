Caminhão envolvido em acidente na SP-215 foi furtado em Leme

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Polícia Motorista de caminhão fica gravemente ferido após acidente na SP-215, em São Carlos

Durante o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um caminhão Ford/F100, os policiais descobriram que o veículo havia sido furtado no último dia 15, na cidade de Leme/SP.

O condutor do veículo perdeu o controle ao sair da alça de acesso da Rua Cel. Julio Augusto De Oliveira Salles e ingressar na rodovia SP-215. Ele sofreu ferimentos graves e precisou ser intubado no local pela equipe do Samu. Em seguida foi encaminhado até a Santa Casa, onde permanece sob escolta policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também