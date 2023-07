Caminhão é consumido por incêndio em Descalvado

Crédito: Maycon Maximino

A cabine de um caminhão foi consumida pelas chamas neste sábado (29), no Km 131 da Rodovia SP-215, em Descalvado.

O motorista do caminhão, que estava carregado de material asfáltico, afirma que o conduzia normalmente pela rodovia, no sentido Descalvado/São Carlos, quando começou a sair fumaça do motor. Ele parou e desceu do veículo, que rapidamente foi tomado pelas chamas.

O caminhoneiro tentou conter o incêndio com o extintor, porém o fogo já tinha tomado conta de toda a cabine.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, antes que o fogo se alastrasse para o resto do caminhão.

Não houve vítimas.

